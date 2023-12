Mulher agredida a facadas dentro de casa morre no HSJB

Uma mulher que teria sido esfaqueada pelo ex-companheiro na noite de quarta-feira (27), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda, morreu logo após dar entrada no Hospital São João Batista. Fabíola do Nascimento Miguel tinha 37 anos e foi ferida em casa, na Rua Joaquim Lourenço de Almeida.

Ela foi levada pelo Samu à unidade médica com perfurações na região do tórax e no pescoço, mas teve o óbito confirmado às 21h55min. O suspeito de 44 fugiu do local do crime, mas já está identificado.

No momento desta publicação, ele ainda não havia sido encontrado. A Polícia Civil investiga as motivações para o crime.