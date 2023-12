Polícia Civil prende em VR homem conhecido como “Maníaco do Vectra” 

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Volta Redonda efetuaram na manhã desta quinta-feira (dia 28) a prisão de um homem, de 44 anos, conhecido como “Maníaco do Vectra”, acusado de tentativas de abuso contra mulheres nas ruas de Volta Redonda. O último incidente registrado ocorreu no dia 20 deste mês, no bairro Conforto, quando uma mulher foi forçada a entrar no veículo modelo Vectra prata do suspeito.

O agressor foi flagrado pelas câmeras de monitoramento, e a vítima conseguiu escapar no exato momento em que o criminoso se preparava para assumir a direção do veículo. No entanto, a polícia revelou que outras cinco vítimas não tiveram a mesma sorte. Os agentes estão convocando essas mulheres para comparecerem à sede da 93ª DP, no Aterrado, a fim de realizar o reconhecimento do suspeito.

A prisão preventiva foi cumprida no bairro Jardim Europa, resultado de investigações conduzidas pela equipe do delegado Vinícius Coutinho. O suspeito foi indiciado por estupro tentado e coação no curso do processo. Após o registro feito pela vítima do dia 20 de dezembro, o agressor teria ameaçado a mulher, chegando inclusive a ameaças de morte. Veja o vídeo abaixo.