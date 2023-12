Policiais rodoviários federais realizavam patrulhamento tático, na tarde desta quinta-feira (28), no km 335, da Via Dutra, no sentido RJ, em Resende, quando tiveram a atenção voltada para o veículo Hyundai HB20, de cor branca, conduzido por um homem de 55 anos, sem o cinto de segurança, item de uso obrigatório, e a passageira, sua esposa, também de 55 anos. Os agentes deram ordem de parada, que foi atendida pelo condutor.

Durante a fiscalização o homem apresentou grande nervosismo e tremedeira além do normal. Quando indagado sobre estes fatos, informou que saiu de São Paulo/SP com destino a Itatiaia ou Resende, porém não sabia precisar seu destino final e não sabia o que veio fazer na região. Por causa do nervosismo e conversa desconexa, a equipe perguntou se havia alguma substância ilícita no veículo, momento em que ele afirmou está transportando drogas no porta-malas e sobre os bancos traseiros do automóvel.

De imediato, a equipe encontrou a substância, cerca de 87 tabletes com características semelhantes a pasta base de cocaína nos locais informados pelo condutor. O homem ainda informou que estava seguindo um veículo que vinha poucos minutos na frente e que receberia R$ 3000,00 pelo transporte da substância. Diante dos fatos, constatou-se, a princípio, o crime de tráfico de drogas, tendo como autores os dois ocupantes do veículo. Eles foram encaminhados, ilesos e com o uso de algemas para preservar integridade física própria e também da equipe, juntamente com as substâncias para a Delegacia de Polícia de Resende para as medidas cabíveis.