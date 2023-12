PRF recupera veículo com registro de apropriação indébita, em Resende

Policiais rodoviários federais estavam em ronda na manhã desta quinta-feira (28), na Via Dutra, em Resende, quando tiveram a atenção voltada para um veículo Land Rover Evoque, de cor vermelha, conduzido por um homem de 48 anos.

Na abordagem foi verificado que o veículo, pertencente a uma empresa, apresentava registro de apropriação indevida.

O condutor informou que havia comprado o carro de um particular há cerca de 30 dias, no Rio de Janeiro, porém não apresentou nenhum documento ou comprovante da transação, apenas mensagens no whatsapp e informou também não ter ciência de que o veículo estava com o registro de apropriação indébita.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Resende, juntamente com o véiculo, para as providências cabíveis.