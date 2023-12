Encontro no auditório da prefeitura reuniu profissionais da Assistência Social, entidades cadastradas no CMAS e representantes da sociedade civil

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda apresentou nesta quinta-feira (28), no auditório da prefeitura, bairro Aterrado, o Boletim da Vigilância Socioassistencial – veículo de mídia para munir os servidores com informações técnicas dos equipamentos da Assistência Social da cidade. Participaram cerca de 60 pessoas, entre trabalhadores da Assistência Social, entidades socioassistenciais cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e representantes da sociedade civil.

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial, Thaís Alexandre, participou da apresentação e citou dados do boletim, que é referente aos meses de outubro e novembro. Os números apontam que a rede de atendimento da Assistência Social em Volta Redonda conta com 71 unidades, sendo 25 da sociedade civil e 46 governamentais.

“Hoje apresentamos o quarto boletim que, além de comemorar os 30 anos da Assistência Social e 33 anos da Secretaria Municipal de Assistência Social, trouxemos o panorama geral sobre os serviços, programas, projetos e benefícios ofertados à população de Volta Redonda. O boletim conta com dados significativos que nos permitiram perceber que a Assistência Social no município compõe uma rede significativa de equipamentos governamentais e não governamentais, e a certeza que somos referência como município, já que ofertamos quase todos os serviços que a normativas orientam”, explicou Thaís Alexandre.

O Boletim da Vigilância Socioassistencial é um instrumento de fortalecimento da gestão democrática da Prefeitura de Volta Redonda, permitindo transparência, acesso à informação e interação com os usuários, contribuindo para o aprimoramento da gestão e da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, voltados à população mais vulnerável socioeconomicamente.

Os dados sistematizados são baseados nos resultados do trabalho realizado no dia a dia dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Através desses dados, os profissionais das políticas públicas, especialmente da Assistência Social, podem conhecer as vulnerabilidades e demandas de seu público e pensar em estratégias de ações integradas, em conformidade com as necessidades apresentadas pela população.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, falou sobre a importância do boletim e lembrou que no último dia 7 deste mês foi comemorado o Dia Nacional da Assistência Social.

“Temos muito o que comemorar. Volta Redonda é referência na Assistência Social. Temos 44 unidades de atendimento com equipe multidisciplinar especializada, espalhadas pela cidade, onde nossa população pode acessar diversos serviços públicos gratuitos. Além das ações e projetos que desenvolvemos em parceria com diversas entidades não governamentais que, junto conosco, formam a rede socioassistencial do município. Tenho um orgulho imenso deste grandioso trabalho coletivo. Viva o Sistema único de Assistência Social e todas e todos os seus trabalhadores”, frisou a secretária.