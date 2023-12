Câmera flagra atropelamento de criança no bairro Retiro

Câmeras de segurança da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagraram o atropelamento de uma criança na noite dessa quinta-feira (28), no bairro Retiro. O acidente aconteceu na Avenida Jaraguá, próximo ao Hospital Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro, no bairro Retiro.

As imagens mostram quando a criança desce de um carro, se desvencilha de um adulto e atravessa a rua sozinha. O menino de 2 anos e 9 meses é atingido, cai e é socorrido por populares. Ele sofreu ferimentos leves, foi levado ao hospital mais próximo, e em seguida encaminhado ao Hospital São João Batista (HSJB). A criança já recebeu alta.

O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, alertou para os riscos de acidentes de trânsito envolvendo crianças, principalmente no período de férias escolares (de dezembro a fevereiro).

“Nesse período é importante que todos os atores do trânsito tenham atenção. Seja em um local de grande movimento, na frente de um hospital, por exemplo, atenção redobrada. No trânsito, os veículos maiores são sempre responsáveis pela segurança dos menores e todos são responsáveis pelos pedestres. Que esses fatos que registramos pelo sistema de monitoramento por câmeras sirvam de exemplos”, disse Luiz Henrique. Veja o vídeo abaixo.