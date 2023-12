Defesa Civil de Barra Mansa funcionará em alerta na virada de ano

Órgão manterá o estado de atenção e ficará à disposição para atender emergências

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), funcionará em regime de plantão durante o Revéillon, para monitorar a situação dos rios e áreas de risco.

A coordenadoria destaca que em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar atendimento através dos números 199 ou pelo telefone do órgão (24) 981213427. Também é possível receber os alertas via aplicativo de SMS enviados a seu aparelho móvel, para isso, o morador deve realizar um cadastro, basta enviar o CEP do local onde mora ou do local de interesse para o número 40199.

Além das instabilidades do tempo, a Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco e os rios que cortam a cidade. O coordenador, João Vitor Ramos, destacou que o trabalho segue durante o período de recesso. “Os dados recebidos pela Defesa Civil, através do Inpe, apontam que os riscos de chuva são de moderados a fortes. Nossas equipes estão prontas para serem acionadas caso haja a necessidade”, disse. Entre os dias 29 de dezembro e 02 de janeiro, em Barra Mansa, as máximas podem variar de 27° a 35°, sendo que na virada (de 31 para 1°) a probabilidade de chuva, até o momento, é de 67%, segundo o boletim do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE).

Em caso de alagamentos ou transbordo, famílias que ficarem ilhadas podem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193.