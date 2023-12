Suspeito é um pedreiro, que chegou ao local encapuzado e fugiu após o crime

O Disque Denúncia divulga, nesta sexta-feira (29), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Polícia de Barra Mansa, a fim de obter informações que levem à prisão do foragido da Justiça, o pedreiro Willard Gomes do Carmo, de 41 anos. Ele é o principal suspeito de matar o mestre de obras, Paulo Carlos Pereira, de 56 anos, assassinado com 13 tiros, no interior de um bar, em Barra Mansa.

O crime ocorreu por volta das 19h do dia 30 de setembro deste ano, na Avenida Franz Hassis, no bairro Jardim Guanabara, e segundo testemunhas, o suspeito entrou no estabelecimento comercial, encapuzado e disparou diversas vezes contra a vítima, e fugiu logo após o crime.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Segundo investigações, a hipótese é que a motivação do homicídio teria sido um “desacordo financeiro” entre o mestre de obras e o pedreiro. No local do crime, peritos da Polícia Civil apreenderam 14 estojos deflagrados calibre 9mm e oito fragmentos de projetil.

Contra Willard Gomes, consta um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa, pelo crime de Homicídio Qualificado, com pedido de Prisão Preventiva.

Quem tiver informações sobre a localização Evandro do Nascimento, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

• Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.