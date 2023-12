O corpo de um homem foi encontrado no fim da madrugada desta sexta-feira (29) no Centro de Barra Mansa. O cadáver estava sobre a linha férrea da Rua Oscar da Silva Marins.

De acordo com as primeiras informações, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Colônia Santo Antônio foram acionados para verificar informações de disparos de arma de fogo. No momento desta publicação, não havia detalhes sobre como a vítima foi morta e o caso é investigado pela Polícia Civil.