Idoso é assassinado em distrito de Barra Mansa

Um idoso de 65 anos foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (28) no distrito de Rialto, em Barra Mansa. Moradora da localidade, a vítima foi morta na Rua Antônio Ferreira Pinto Júnior.

A Polícia Militar encontrou o corpo do homem após agentes em patrulhamento irem até o local para checar informações de homicídio. Ele vestia bermuda jeans e estava sem camisa.

A perícia recolheu na cena do crime oito estojos calibre 40, um projétil do mesmo calibre, uma munição intacta calibre 9 milímetros e um celular. A polícia investiga se o crime possui alguma ligação com o tráfico de drogas.