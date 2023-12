Um jovem de 21 anos e dois adolescentes de 16 e 17 anos foram conduzidos para a delegacia de Volta Redonda por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na tarde de quinta-feira (28). A ação da Polícia Militar foi na Rua Roquete Pinto, no bairro Caieiras.

De acordo com a PM, durante a ação foram apreendidos 61 pinos de cocaína, 14 trouxinhas de maconha, 26 pedras de crack e dois revólveres calibre 38 com 12 munições. Todos foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. No momento desta publicação, não havia informações sobre como ficou a situação deles na unidade policial. (Foto: PM/Divulgação)