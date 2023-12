Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (29) por suspeita de estupro de vulnerável, na RJ-155 (Saturnino Braga), na entrada da cidade de Rio Claro. A prisão foi efetuada por policiais civis, coordenados pelo delegado Francisco Benitez Lopez, no local de trabalho do suspeito. A vítima, de 41 anos, é portadora de deficiência.

Contra o suspeito foi expedido um mandado de prisão temporária. Segundo a Polícia Civil, o homem era conhecido da família e teria praticado o crime na tarde da última terça-feira (26), um dia depois do Natal. Ele chegou a ser conduzido à delegacia no dia do crime, quando foi ouvido e liberado.

Testemunhas também foram ouvidas na delegacia e, através de provas materiais do crime, o delegado pediu pela prisão temporária. O pedido foi deferido no fim da tarde de quinta-feira (28).

No momento desta publicação, o suspeito já havia sido transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda, no bairro Roma.