Suspeito de violência doméstica contra ex-companheira é preso em VR

Agentes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, coordenados pela delegada Juliana Montes, prenderam na quinta-feira (28) um jovem de 26 anos suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira. O homem foi encontrado na casa de um familiar, no bairro Santo Agostinho, e nesta sexta-feira (29) foi encaminhado à Cadeia Pública, no bairro Roma. Havia um mandado de prisão preventiva contra ele.

Segundo a Polícia Civil, os dois ficaram juntos por quatro anos em uma relação conturbada, repleta de “idas e vindas”. Seis registros de violência doméstica foram feitos durante o tempo em que o ex-casal se relacionou. Ele já havia sido preso em flagrante pelo crime, mas acabou solto.

A delegada explicou que no último dia 18 o suspeito estava na casa da vítima quando foi notificado por oficial de Justiça acerca da decretação das medidas protetivas e saiu de casa, mas no mesmo dia voltou, já descumprindo [a medida protetiva], e lá permaneceu sem autorização da vítima. No dia 21, a vítima se cansou e pediu para que ele saísse de vez, quando teria sido novamente agredida e ameaçada.

De acordo com a Deam, o suspeito já tem passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico, ato obsceno, descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça e dano. Denúncias de violência contra a mulher em Volta Redonda podem ser feitas pelos números (24) 99304-7470 (Deam) ou 190 (Polícia Militar). Em todos os canais, o anonimato é garantido.