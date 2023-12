Acidente deixa um morto e dois feridos na BR-101 em Angra dos Reis

Um motorista morreu e dois passageiros ficaram feridos depois que o carro em que eles estavam capotou na madrugada deste sábado (30) na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis. O acidente foi no trecho que corta o bairro Parque Mambucaba, no km 531.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todos foram levados para o Hospital de Praia Brava, mas o condutor acabou não resistindo. Os outros dois foram socorridos para o mesmo hospital – um com ferimentos leves e outro com lesões graves.

Não havia atualizações sobre o quadro de saúde deles até o momento desta publicação. O acidente foi por volta das 3h30min e o trânsito não chegou a ser afetado. (Foto: PRF/Divulgação)