Um ciclista morreu em um acidente na noite de sexta-feira (29) na Dutra, em Resende.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele colidiu com um carro no km 305 da pista sentido São Paulo. A vítima tinha 43 anos e era natural de Resende.

No momento desta publicação, não havia informações sobre a dinâmica do ocorrido. O acidente será investigado pela delegacia da cidade.