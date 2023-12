Homem morre em tentativa de assalto em Três Rios

Uma tentativa de assalto ocorrida na madrugada deste sábado (30) resultou na morte de um passageiro que estava em um carro, no entroncamento da BR-040 com a Rodovia Lúcio Meira, em Três Rios.

Segundo informações da Polícia Militar, o carro com a vítima, o motorista, um outro passageiro e uma criança saiu de Contagem (MG) e seguia para Rio das Ostras (RJ). Ao passar pelo bairro Moura Brasil, o motorista reduziu a velocidade do carro ao avistar um para-choque de um caminhão na pista. Neste momento, um homem armado tentou entrar na frente do carro para anunciar o assalto.

O motorista informou aos agentes que acelerou e o assaltante atirou e fugiu em seguida. Ele seguiu até a base da concessionária K-infra, que administra a rodovia, na altura do Distrito de Bemposta, a procura de ajuda. Porém o passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe da Polícia Civil fez a perícia no local do crime.