Dois jovens, de 21 e 23 anos, foram detidos com arma e drogas no fim da tarde de sexta-feira (29) no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa.

A Polícia Militar realizava patrulhamento pela Travessa Josefina de Almeida quando os agentes receberam informações de que traficantes estavam vendendo drogas no local. Ao serem vistos, eles correram, mas a dupla foi alcançada.

Com ela foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições, oito tambores de maconha, seis tabletes da mesma droga, 21 sacolés do entorpecente, 177 pedra de crack, 75 pinos pequenos de cocaína, 11 médios e oito grandes. Todo o material foi encaminhado à delegacia, junto com os suspeitos. (Foto: PM/Divulgação)