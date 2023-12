Registros feitos pelas câmeras da Secretaria de Ordem Pública auxiliaram início da investigação

Um motorista flagrado por câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizando manobras perigosas com um carro de passeio, conhecidas como “cavalo de pau”, foi identificado e intimado a depor na delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP). A responsabilização pelo crime de trânsito ao suspeito ocorreu por meio de ação conjunta entre a Secretaria de Ordem Pública, a Polícia Civil e a Operação Segurança Presente (Polícia Militar).

O fato investigado aconteceu no último dia 22, na Rua Francisco Egídio Velasco, no Residencial Jardim Provence. O suspeito não foi encontrado, mas a intimação policial foi entregue ao pai dele.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que as imagens foram registradas, mas a identificação só foi possível graças à participação da sociedade.

“Os moradores denunciaram a prática e então foi possível colher informações e chegar à autoria da prática irregular, que é considerada crime de trânsito. Importante frisar que a manobra foi dentro de um bairro residencial, totalmente residencial, o que poderia ter causado danos irreversíveis à sociedade”, disse Luiz Henrique.

O secretário ressaltou que mesmo que o ato não seja flagrado, as pessoas devem denunciar, para que o responsável pelo ato seja responsabilizado. Qualquer denúncia de irregularidades como esta ou crimes pode ser feita através dos números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

“Existem vários outros casos como este em andamento e todos responderão pelo crime. É importante a participação da sociedade nas denúncias para que possamos fazer não só um trânsito seguro, mas uma cidade mais segura”, afirmou.

Luiz Henrique lembrou a importância da integração entre as forças de segurança da cidade, com a participação do delegado titular da 93ª DP, Vinícius de Mello Coutinho, e sua equipe, além de agentes da Operação Segurança Presente, comandada pelo major José Eduardo Martins Silvério.

“A participação do doutor Vinícius e equipe, e do major Silvério, foi fundamental para que pudéssemos chegar à autoria dos fatos. A segurança em Volta Redonda vem trabalhando de forma integrada e outros resultados virão. Outras responsabilizações virão através da integração”, garantiu Luiz Henrique.