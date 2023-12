Uma mulher de 40 anos afirmou à policiais militares na tarde deste sábado (30) ter sido atropelada pelo ex-companheiro, de 38 anos, em Volta Redonda. O fato teria acontecido na Rua Francisco Abrantes, no bairro Roma, quando a vítima caminhava ao lado do atual namorado para o condomínio onde o casal atualmente vive.

No momento desta publicação, não havia informações sobre a gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima em decorrência do atropelamento. Aos agentes, a mulher afirmou que após ser atropelada pelo Corsa Wind dirigido pelo suspeito, ela e o namorado foram ameaçados de morte pelo homem.

Segundo relato dela aos PMs, após atingi-la, o homem percorreu alguns metros com o carro, esperou ela levantar e retornou, dizendo que “encheria ela e o seu companheiro de tiros”. As vítimas foram levadas para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) junto com uma testemunha do ocorrido.

No momento desta publicação, o suspeito, morador do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, ainda não havia sido localizado. Ele está sendo procurado pelas autoridades.