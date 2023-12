Policiais rodoviários federais estavam em patrulhamento na tarde de sexta-feira (29), no km 310 da Via Dutra, no sentido RJ, em Resende, quando tiveram a atenção voltada para uma carreta cinza, com a porta traseira fechada apenas com uma fita de amarração causando perigo a segurança viária.

Na abordagem foi verificado que o motorista, de 48 anos, estava com a CNH(Carteira Nacional de Habilitação) vencida desde 14/10/2023. O veículo estava atrelado a um cavalo trator e os agentes observaram indícios de adulteração nos elementos identificadores do semirreboque.

Indagado a respeito da situação, o condutor informou que trabalha há dois anos com o veículo (CavaloTrator) e há 1 ano com o veículo tracionado (Semirreboque), e que o proprietário já está de posse do veículo tracionado há, pelo menos, 10 anos.

Os agentes chegaram a colocar o caminhoneiro em contato telefônico com o proprietário da carreta, que teria questionado a apreensão, tendo chegado a recomendar ao motorista que informasse o local de lotação dos policiais e seus respectivos nomes (eles têm a identificação no uniforme).

Os veículos e o condutor foram levados para a Delegacia de Polícia de Resende, para as providências cabíveis.