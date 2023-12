Aumento contingencial na 93ª DP e nas ruas foi possível através de convênios entre o Poder Público Municipal e o Governo do Estado

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), vem realizando investimentos para aumentar a segurança na cidade. Ao longo de 2023, houve um reforço no policiamento de 7.786 agentes, sendo 6.155 de guardas municipais e 1.631 policiais, divididos em atuação na delegacia da Polícia Civil (93ª DP) e nas ruas através do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), da Polícia Militar. O suplemento da segurança pública foi possível através de convênios entre o Poder Público Municipal e o Governo do Estado.

Na 93ª DP houve um reforço de 330 policiais civis, de junho a novembro deste ano; aproximadamente dois policiais a mais por dia neste período. O aumento contingencial foi possível pela aplicação do RAS (Regime Adicional de Serviço), com o pagamento de hora extra para policiais civis feito pela prefeitura.

Nas ruas também houve um aumento no policiamento, graças ao Proeis, que possibilitou a contratação de PMs para atuarem durante os dias de folga. Ao todo foram 1.301 vagas ocupadas de janeiro a dezembro. Os PMs atuaram junto com guardas municipais que também trabalharam em Regime Adicional de Serviço. No ano, 6.155 guardas participaram do suplemento na segurança pública.

O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que o reforço na segurança auxilia na agilidade dos registros de ocorrências na delegacia, contribuindo para a elucidação dos casos e no policiamento ostensivo, para que sejam evitadas práticas delituosas com os agentes de segurança nas ruas.

“Apesar de contarmos com um software de ponta, com as câmeras de monitoramento, por exemplo, o agente de segurança pública é insubstituível. Por isso temos investido no policiamento de proximidade, para que a população tenha a confiança cada vez maior nos nossos policiais e participe ativamente, denunciado os atos ilícitos. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade, e é com essa parceria que vamos fazer de Volta Redonda uma cidade cada dia melhor para se viver”, disse Luiz Henrique.

A prefeitura também cedeu à delegacia os funcionários que trabalham no Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), no Espaço Infantil e no Setor de Atendimento Especializado para Pessoas com Deficiência (SAEPD). Além de promover a capacitação de guardas municipais e de policiais militares que participam do Proeis. Todas essas ações buscam melhorar o serviço prestado na segurança.

Aumento do policiamento em 2024

Para 2024, o secretário de Ordem Pública revelou que haverá um aumento maior no número de policiais militares nas ruas, já que o Sistema de Segurança Integrada – que envolve PMs e guardas municipais – alcançará todos os bairros de Volta Redonda.

“A gente vem procurando fazer um trabalho de integração. O objetivo é otimizar recursos e garantir o fluxo de atendimento à população. Em breve vamos contar com mais 15 viaturas na segurança pública. Esses veículos reforçarão o Proeis; a Operação Segurança Presente, baseada na Vila Santa Cecília e que atende também a Avenida Amaral Peixoto, no Centro; a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública (Semop)”, concluiu Luiz Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto relembrou alguns outros investimentos que colocam Volta Redonda como um município modelo quando o assunto é integração e segurança pública.

“São 700 câmeras de tecnologia de ponta em locais estratégicos, que auxiliam as nossas forças de segurança; implantamos o ‘Segurança Presente’, que também é um sucesso total, em parceria com a Polícia Militar. Temos as Patrulhas do Idoso, Maria da Penha e, graças a uma parceria com a Polícia Civil, criamos um espaço para atender a nossa Melhor Idade. Nosso maior sonho é tornar Volta Redonda a cidade mais segura do Brasil e o Governo do Estado está me ajudando muito nisso”, agradeceu o prefeito Neto.