Homem é flagrado colocando picanha na bermuda em Valença

Um homem de 44 anos foi flagrado pelo segurança de um mercado colocando uma peça de picanha em sua bermuda em Valença. O caso ocorreu na tarde de sábado (30) e o suspeito foi conduzido à delegacia da cidade.

O mercado fica na Rua Benjamin Guimarães, no Centro. Ao ser flagrado, o homem retirou a peça da bermuda e jogou no chão do mercado. O suspeito já é conhecido dos funcionários pela prática de outros furtos dentro do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada e o homem foi levado para a delegacia, onde ele prestou depoimento e foi liberado. Um inquérito será instaurado para investigar o caso.