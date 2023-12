Mulher é presa em Barra Mansa por suspeita de racismo contra PM

A Polícia Civil de Barra Mansa está apurando um suposto caso de racismo contra um policial militar durante atendimento à uma ocorrência de tumulto em um bar na tarde de sábado (30). O estabelecimento fica na Rua José Hipólito, no Centro da cidade, e o sargento da PM teria sido insultado com ofensas como: “Negro de m****, crioulo, macaco, negão e filho da p***”.

De acordo com a PM, os agentes foram até o bar averiguar denúncia de duas pessoas em atitude inconveniente. Quando a polícia chegou, um dos envolvidos deixou o local, permanecendo apenas a mulher, que estava, segundo as autoridades, com “sinais de embriaguez”, chegando a proferir ameaças contra outros clientes do estabelecimento.

Tentando conversar com a mulher de forma calma, pedindo que ela deixasse o local, os agentes informaram que foram xingados pela suspeita, com ela afirmando a todo momento que “não tinha medo da polícia”. Após receber voz de prisão, a suspeita teria praticado os insultos racistas.

Ela foi levada para a delegacia, onde foi autuada por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, permanecendo presa. Na unidade policial, foi verificado que a mulher têm antecedentes criminais por suspeita de tráfico de drogas.