Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido na noite de sábado (30) por suspeita de envolvimento no assassinato do guarda municipal de Belo Horizonte (MG) Flávio Batista de Araújo de Sousa, de 37 anos, durante a madrugada. A informação é da Polícia Militar, responsável pela ação.

De acordo com a PM, o primeiro suspeito foi encontrado no bairro Moura Brasil, o mesmo onde Flávio foi morto, durante diligências pela localidade. Com ele foram encontradas drogas e uma munição de pistola calibre .40. Ao ser interrogado na delegacia, os policiais descobriram a participação de outras duas pessoas.

A PM informou que guarnições realizaram novas diligências no bairro e encontraram o menor. O terceiro suspeito ainda estava sendo procurado no momento desta publicação. Flávio Batista de Araújo estava no carro com a esposa, uma filha e com o motorista, que é um agente penitenciário. Eles saíram de Contagem (MG) e tinham Rio das Ostras (RJ) como destino quando foram abordados por um criminoso que tentou se jogar na frente do veículo no entroncamento da BR-040 com a Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do bairro Moura Brasil, possivelmente para uma tentativa de assalto.

A polícia apurou que o motorista reduziu a velocidade ao ver o para-choque de um caminhão no meio da pista e quando percebeu a tentativa de assalto do criminoso acelerou com o veículo e o ladrão atirou, fugindo em seguida. Somente Flávio foi atingido. Procurando ajuda, o motorista seguiu até a base da K-infra, concessionária que administra a rodovia, na altura do distrito de Bemposta. O passageiro, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A delegacia da cidade investiga o crime.