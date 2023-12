A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda informou que o homem de 38 anos suspeito de atropelar a ex-companheira, de 40, no bairro Roma II, cometeu o crime por não aceitar o fim da relação. O caso ocorreu na tarde de sábado (30) quando a vítima e o atual companheiro, de 37 anos, retornavam para o condomínio onde o casal atualmente vive.

Segundo a Deam, a vítima e o suspeito ficaram dois anos juntos e os dois terminaram há oito meses. Dirigindo um Corsa Wind, o homem teria avançado o carro sobre o casal. A mulher foi atingida na perna e caiu de costas no chão, enquanto o namorado da vítima conseguiu desviar do veículo.

Ainda de acordo com a Deam, após atingir a ex-companheira, o suspeito andou alguns metros com o veículo, esperou ela levantar, deu um “cavalo de pau” com o carro e tentou novamente jogar o carro em cima dos dois, mas sem êxito. Em seguida, ele abriu a janela e teria ameaçado de morte o casal, dizendo que “encheria os dois de tiro”.

A Deam informou que o homem possui passagens por suspeita de homicídios e tráfico de drogas. Após o crime, o suspeito fugiu e até o momento não foi encontrado. A especializada informou ainda que o suspeito será intimado a depor.