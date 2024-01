Barbeiro de VR é assaltado e tem moto roubada em Paraty

Um barbeiro de 20 anos, morador da Volta Grande, em Volta Redonda, foi assaltado no início da manhã desta segunda-feira (1º) na BR-101 (Rio-Santos), em Paraty. Na delegacia, a vítima contou que foi rendida no bairro Prainha de Mambucaba.

De acordo com depoimento do rapaz, ele e um amigo alugaram um imóvel para passar o Réveillon na cidade litorânea. Por volta das 6h, ele relatou que conduzia sua moto Honda CG 160 Fan SRM-0B49, quando resolveu estacionar pouco depois do posto da Polícia Rodoviária Federal para usar o telefone. Neste momento, o barbeiro foi abordado pelo ladrão.

O jovem contou que o criminoso apontou uma pistola para ele e exigiu pela moto. Em seguida, fugiu sentido Centro da cidade. Qualquer informação sobre o veículo deve ser comunicada imediatamente às autoridades. (Foto: Arquivo Pessoal)