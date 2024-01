Denir, lendário massagista do Flamengo, morre aos 75 anos

Morreu na manhã desta segunda-feira (1º) o lendário massagista do Flamengo Adenir Silva, o Denir, aos 75 anos. Ele lutava contra um câncer no cérebro havia sido internado no dia 27 de dezembro após complicações em seu estado de saúde, estando afastado das funções desde setembro de 2022.

O massagista foi o único a trabalhar no clube durante as três Libertadores conquistadas: 1981, 2019 e 2022. Ao todo, ele participou de 36 títulos do clube, em 42 anos de Flamengo.

Denir recebeu, em abril do ano passado, uma placa do clube devido ao tempo de serviços prestados, e foi homenageado no Maracanã no duelo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.