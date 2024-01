Drogas são apreendidas em Pinheiral

A Polícia Militar apreendeu drogas na tarde de domingo (31), em Pinheiral. Os entorpecentes foram encontrados na Rua Francisco Abreu, no bairro Cruzeiro II. Segundo a polícia, os agentes chegaram até as drogas após informações de que quatro traficantes estavam no local vendendo o material.

No entanto, ninguém foi encontrado, mas após buscas os agentes apreenderam 35 gramas de cocaína, 22 de crack e 17 de maconha. As drogas foram levadas para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. (Foto: PM/Divulgação)