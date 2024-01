Idoso de Barra Mansa morre após se engasgar com pedaço de carne

Um idoso de 89 anos, morador de Barra Mansa, morreu nesta segunda-feira (1º) engasgado com um pedaço de carne. Morador do distrito de Nossa Senhora do Amparo, Mário Ferreira da Gama chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e faleceu no início da tarde.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados por populares. Na residência, encontraram o idoso deitado na cama, com o rosto e as extremidades das mãos já roxas. Um dos policiais realizou a manobra de primeiros socorros na vítima, conseguindo fazer com que ela cuspisse o pedaço de carne que estava preso em seu esôfago. No entanto, a pulsação do idoso estava baixa e ele precisou ser levado a uma unidade médica.

A PM informou que os postinhos de saúde do distrito e do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, estavam fechados, e o idoso precisou ser levado ao Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, antigo Cais Aterrado, onde o idoso teve a morte constatada às 13h50min.

No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre velório e sepultamento. O caso foi registrado na delegacia da cidade.