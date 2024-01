Um jovem foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (1º) em Angra dos Reis. O corpo dele foi encontrado na praia da Vila Histórica de Mambucaba.

Segundo as primeiras informações, ele foi morto com dois tiros e teria aproximadamente 20 anos. Por volta das 10h30min, o corpo do rapaz já havia sido removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

O crime foi perto de um palco montado para a festa da virada de ano. A Polícia Civil investiga o homicídio. (Foto: Redes Sociais)