Veículos barulhentos, sem placas e equipamentos obrigatórios foram alvos das ações da Guarda Municipal e da Polícia Militar nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Militar apreenderam, durante os dias 31 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro deste ano, 18 motos com irregularidades – sem placas; com a falta de equipamentos obrigatórios de segurança e escapamento aberto, o que causa um barulho maior do que é naturalmente emitido pelo veículo; e condutores sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As apreensões foram resultadas de operações de combate aos “rolezinhos” de motocicletas. As ações tiveram como objetivo coibir a prática na qual pessoas em motos saem em comboios pela cidade cometendo diversas infrações de trânsito e gerando transtornos à população.

“Durante o Natal e o Ano Novo tivemos uma atenção maior nos ‘rolezinhos’, porque existia a possibilidade de serem feitas arruaças pela cidade, mas ações de combate a essas irregularidades são permanentes. O monitoramento da cidade continuou com o incremento das forças de segurança. Todos os eventos de Réveillon foram um sucesso, sem qualquer problema. A Guarda Municipal e a Polícia Militar fizeram um excelente trabalho. O planejamento funcionou, reduzimos significativamente problemas e mostramos que não existe certeza de impunidade em Volta Redonda”, garantiu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Para coibir a prática, as forças de segurança montaram bases em diversos bairros da cidade. Além das equipes das ruas, agentes no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) monitoraram toda a cidade 24 horas por dia. As operações contaram também com o apoio popular, que denunciou a prática através dos números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

O secretário lembrou que centenas de motos barulhentas e em situação irregular já foram retiradas de circulação e as ações fiscalizatórias continuarão.

“Continuaremos incansáveis para retirarmos todas de circulação. É comum recebermos diversas reclamações de moradores que são afetados pelos barulhos, principalmente os idosos, as pessoas enfermas, os animais e até mesmo os trabalhadores que muitas vezes trabalham em regime de turno e precisam ter o descanso. Então essas motos causam problemas sérios na perturbação do sossego da cidade por onde andam. Retirar um veículo barulhento que causa diversos transtornos à população além de cumprir com a lei é utilidade pública”, concluiu. Fotos: Divulgação