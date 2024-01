Heloísa Siqueira Batista nasceu às 6h45 do dia 1 de janeiro na maternidade da rede pública municipal

A primeira volta-redondense de 2024 é uma menina. A pequena Heloísa Siqueira Batista nasceu no dia 1 de janeiro na maternidade do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda. A recém-nascida chegou ao mundo na unidade da rede pública municipal às 6h45 da manhã de parto humanizado, pesando 3,6 kg e medindo 47 centímetros. A mamãe Emmanoelle Severino Siqueira, de 24 anos, e o papai Júlio Cristian Batista de Souza, de 26 anos, moradores do bairro Aero Clube, comemoram o nascimento da segunda filha.

A mãe e a bebê Heloísa Batista receberam das mãos da coordenadora da Pediatria do HSJB, a médica Thaís Junqueira Ferraz Villela, o certificado de nascimento do primeiro neném de 2024. A mamãe Emmanoelle Siqueira elogiou o atendimento na maternidade do Hospital São João Batista; a primeira filha dela nasceu em uma unidade hospitalar no estado de São Paulo. A mamãe destacou o acolhimento da equipe médica da rede municipal do SUS (Sistema Único de Saúde).

“Tive um parto muito tranquilo, me senti segura e acolhida pela equipe de médicos e enfermeiros. Foi tudo humanizado: quando entrei na sala de parto tive acesso a música e luz ambiente, tudo para me deixar confortável para a chegada da minha bebê. Meu marido me acompanhou durante todo o processo, estando ao meu lado. Foi muito emocionante e inesquecível”, comentou Emmanoelle.

Mais de 1,6 mil bebês nascidos em 2023

A coordenadora da Pediatria do HSJB, médica Thaís Junqueira Ferraz Villela, comentou que em 2023 a maternidade registou o nascimento de 1.690 bebês.

“Nas últimas 24 horas de janeiro deste ano, tivemos o nascimento de quatro bebês que chegaram com muita saúde, trazendo muita alegria às famílias. Desejamos a todos os recém-nascidos muita saúde!”, contou a médica.