Prefeito retorna depois de ter feito três cirurgias e tirar férias para recuperação

O Prefeito Antonio Francisco Neto voltou oficialmente nesta terça-feira, dia 2, ao comando do Palácio 17 de Julho. Neto ficou fora da Prefeitura de Volta Redonda por 57 dias, período em que passou por três cirurgias e tirou 30 dias de férias para recuperação. Como uma das primeiras ações, o prefeito anunciou um reforço na capina, roçada e limpeza da cidade.

“Estamos homologando a licitação da empresa que vai cuidar desse trabalho. A prefeitura estava fazendo este serviço com mão de obra própria, mas agora reunimos condições para ampliar isso. Teremos mais gente fazendo a capina e a roçada para deixar a cidade do jeito que o povo espera”, disse o prefeito.

Em seu gabinete, no Palácio 17 de Julho, o chefe do Executivo municipal foi recepcionado, durante um café da manhã, por secretários, assessores e equipes da prefeitura em geral.

“O bom filho a casa torna. Com precaução. A cidade precisa de você (Neto). Seja bem-vindo”, frisou o vice-prefeito Sebastião Faria.

Bem-disposto e totalmente recuperado das cirurgias, Neto já estava despachando anteriormente com seu secretariado de casa, se preparando para o retorno gradual às atividades. O prefeito recebeu alta hospitalar e retornou a Volta Redonda no dia 19 de dezembro, quando deixou a Clínica São Vicente, no município do Rio.

“Vamos continuar fazendo muito mais por Volta Redonda. Obrigado pelo carinho e um beijo no coração de todos”, agradeceu Neto.