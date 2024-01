Para promover acessibilidade e qualidade de vida, foi promulgada, pela Câmara de Volta Redonda, o projeto de lei do vereador Edson Quinto que autoriza a prefeitura a fornecer barra de apoio para idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. A medida visa proporcionar maior segurança e autonomia para aqueles que enfrentam desafios na locomoção.

Edson Quinto destacou a importância da iniciativa, afirmando que esse é um empenho para promover a inclusão e garantir que todos os cidadãos tenham acesso ao item. “É importante que as pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida tenham acesso ao equipamento, que promove segurança e conforto, garantindo autonomia e reduzindo risco de quedas, principal fator que gera grande número de acidentes com internação. Com as barras, poderemos reduzir esses incidentes e a procura pelas unidades de saúde em função das quedas. Ou seja, o projeto traz impacto direto na saúde das pessoas e do município”, explicou.

Com a Lei, o governo municipal poderá adquirir o equipamento de segurança e realizar a distribuição para aqueles que necessitam e atendam aos requisitos. Para que ela seja implantada, Edson Quinto quer conversar com o prefeito Neto para colocar a importância da distribuição do equipamento. “A Lei Municipal de número 6.338 faz parte de políticas públicas que consideram as diferentes necessidades da população. O governo municipal de Volta Redonda sempre teve essa preocupação, o que fez a nossa cidade ser reconhecida pela defesa e promoção social da terceira idade. Por isso, vamos dialogar para que possamos garantir que as barras de apoio sejam uma realidade da vida dessas pessoas.

A ideia é tornar Volta Redonda cada dia mais inclusiva e acessível, a tornando ainda mais referência no cuidado com seus cidadãos”, finalizou Quinto.