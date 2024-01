Criminoso evadido do sistema prisional é preso em Volta Redonda

Além de duas anotações criminais pelo crime de tráfico de drogas, constava contra ele um mandado de prisão por recaptura

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam na manhã desta quarta-feira (03), na Rua Vista Alegre, no Morro da Conquista, em Volta Redonda, um criminoso evadido do sistema prisional, de 26 anos.

Com informações de que no local estaria ocorrendo tráfico de drogas, policiais observaram o homem com as características da denúncia. Foi feita abordagem e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta ao sistema, foi verificado que o suspeito se encontrava na condição de evadido do sistema penitenciário.

Contra ele contava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura, por ter empreendido fuga do estabelecimento prisional que se encontrava recolhido, onde fora condenado a uma pena de 09 anos de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o criminoso foi levado para a Delegacia de Polícia Volta Redonda, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas a medidas cabíveis sobre o caso.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.