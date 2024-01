Família faz campanha para cirurgia ocular de menina de 4 anos em VR

A família da pequena Maria Alyce Pinto de Assis, de 4 anos, de Volta Redonda, criou uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar fundos para a criança realizar uma cirurgia ocular. Moradora do bairro Padre Josimo, a menina foi diganosticada com dacriocistite, fazendo com que o seu canal lacrimal fique entupido, provocando pus intermitente na visão, correndo o risco que ela fique cega e desenvolva meningite.

De acordo com a dona de casa Josiane Fernando Pinto, mãe de Maria Alyce, o objetivo da vaquinha é arrecadar R$ 30 mil, já que ela e o pai da criança não possuem condições de pagar. “Já tem um ano que a minha filha está na fila do SUS, mas a vez dela nunca chega. Por isso, estamos fazendo esse apelo. Até chegar a vez dela, irá demorar muitos anos”, lamentou a mãe.

O procedimento deverá ser feito em algum hospital do Rio. Para ajudar, basta clicar no link ao lado e doar uma quantia: https://www.vakinha.com.br/4340214

Você pode ajudar via Pix usando a chave:

4340214@vakinha.com.br