Família procura idosa desaparecida no bairro Santo Agostinho

A filha da idosa Georgina Helena dos Santos, de 68 anos, comunicou o desaparecimento da mãe na delegacia de polícia de Volta Redonda na manhã de terça-feira (2).

Georgina, moradora do bairro Santo Agostinho, não é vista desde domingo, último dia do ano de 2023. Pertences e documentos da idosa foram encontrados na beira do Rio Paraíba do Sul. De acordo com o registro, teriam sido encontrados na Volta Grande III.

Ainda de acordo com a filha de Georgina, a mãe sofria de depressão. Informações sobre o paradeiro da idosa devem ser passadas ao 190 da Polícia Militar.