Programação gratuita terá várias atividades a partir da próxima terça-feira (9), com horários pela manhã e à tarde

Uma das mais populares áreas de lazer de Volta Redonda, o Zoológico Municipal (Zoo-VR) preparou uma programação especial para o mês de janeiro, em que a criançada está de férias. O projeto “Férias no Zoo” tem início na próxima terça-feira (9) e vai até 31 de janeiro, com diversas atividades gratuitas na parte da manhã (9h30 às 11h30) e à tarde (13h30 às 15h30). E não precisa fazer inscrição: basta chegar no parquinho do zoológico, onde os recreadores realizarão as atividades, destinadas às crianças entre três e 13 anos.

Com o tema “Viva as Férias” – com tudo o que a criançada gosta de fazer no período –, a primeira semana de atividades acontecerá entre a terça-feira (9) e o próximo dia 12. A segunda semana, com o tema “Sou um Artista”, está agendada para o período entre 16 e 19 de janeiro, em que todos poderão mostrar seus talentos para a arte; em seguida, entre os dias 23 e 26, será a vez da “Aventura na Natureza”, em que serão vários exploradores da Natureza, com diversas atividades ao ar livre. A última semana terá atividades nos dias 30 e 31 de janeiro.

Durante as duas horas de cada período (manhã e tarde), os recreadores vão promover brincadeiras lúdicas utilizando materiais como bambolês, cordas e baldes, entre outros, além de oficinas que promovem interação social e desenvolvem criatividade estimulando a arte. Entre as atividades previstas estão, entre outras: recepção animada; brincadeiras lúdicas, temáticas; resgate de brincadeiras antigas; pé de lata; corrida do saco; amarelinha; pula corda; jogos coletivos; caça ao tesouro; brincadeiras molhadas; e diversos piques.

“O público pode passar um dia agradável aqui no zoológico. Além das atividades lúdicas e de lazer durante as férias, o programa pode incluir um passeio para conhecer os animais, conferir as áreas verdes, e temos também uma grande área para piquenique e o trabalho de educação ambiental com os animais. Convidamos todos a passarem as férias de janeiro aqui no zoo”, disse o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira. Fotos: Arquivo