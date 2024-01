Levy Gasparian: Menino de 9 anos morre um dia após queda de bicicleta

Um menino de 9 anos morreu na manhã desta quarta-feira (03), após cair de bicicleta na tarde de terça-feira (02), na Rua Leopoldo Fernandes, no bairro Gulf, em Levy Gasparian. A reportagem é do g1.

De acordo com o g1, o menino, após sofrer a queda, chegou a ser levado por familiares à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade, passou por exames no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, e retornou com os exames ao postinho. Ele recebeu alta e passou a noite em casa, mas pela manhã acordou “vomitando e convulsionando”. Ele foi levado novamente à UPA, mas não resistiu.

A Polícia Civil acompanha o caso.