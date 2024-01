Um ônibus da Viação Coesa, que fazia a linha Angra dos Reis x Rodoviária Novo Rio, foi sequestrado na noite de terça-feira (02), na Avenida Francisco Bicalho, já próximo à rodoviária, em um semáfaro, no centro do Rio de Janeiro. O veículo estava parado no sinal quando o motorista, de 46 anos, foi rendido por três bandidos e obrigado a dirigir até a altura da Favela da Kelson’s, na Penha. No ônibus estavam cerca de 20 passageiros.

De acordo com o motorista, quando o ônibus parou no semáforo, um negro, usando boné, magro, estatura mediana, bateu com o cano da arma na porta e determinou que ele abrisse.

Em seguida, o suspeito apontou a arma para a cabeça do motorista, o ameaçando, enquanto outros dois criminosos entraram e passaram a roubar as vítimas. Um dos bandidos determinou que o homem retornasse sentido Zona Oeste e disparou para assustar os passageiros.

Num trajeto de quase 16 quilômetros, os bandidos ameaçaram as vítimas e roubaram os celulares, documentos e relógios. Em seguida, após quase 15 minutos de sequestro, na altura da Favela da Kelson’s, os criminosos desceram do ônibus e fugiram.

O motorista compareceu à Delegacia de Polícia da Penha e registrou o crime.