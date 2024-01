Um restaurante localizado na Rua São João Batista, no bairro Areal, em Angra dos Reis, pegou fogo na noite de terça-feira (02).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos e as chamas foram controladas por volta de 23h20min, após quase 50 minutos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.