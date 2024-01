O departamento de futebol do Volta Redonda F.C. oficializou, nesta quarta-feira, dia 27, a contratação do lateral-esquerdo Juninho. O jogador, que estava na Portuguesa-RJ, firmou vínculo até o final de 2025.

Juninho já treina normalmente com os companheiros no CT Oscar Cardoso. Aos 24 anos, ele foi revelado pelo Madureira e passou por Cabofriense, Paraná Clube e Caldense.

O lateral-esquerdo é a sexta contratação do Volta Redonda para a temporada 2024. Anteriormente, foram anunciados também o goleiro Paulo Henrique, os zagueiros Luan e Augusto, o volante Léo Silva e o meia Thiago Alagoano.

O Esquadrão de Aço disputará em 2024 o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio. A estreia no estadual será no dia 18 de janeiro, contra o Fluminense, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira.