Angra dos Reis também registra forte temporal e Rio Bracuí transborda

Angra dos Reis também foi bastante afetada pelo temporal registrado na noite de quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta-feira (4). Na cidade, o volume acumulado foi de 50 milímetros.

De acordo com a Defesa Civil, na altura da Estrada Beira-Rio, próximo à entrada da aldeia indígena Sapukai, houve o transbordamento do Rio Bracuí, com o rio se igualando ao nível da rua ao atingir 40 centímetros de altura.

Apesar de nenhum morador ficar desabrigado ou desalojado, algumas casas chegaram a ser invadidas pela água. Após o escoamento da água, muita lama ficou nas ruas e desde o início da manhã equipes da prefeitura fazem a limpeza das áreas afetadas.

Como se cadastrar no serviço de avisos por SMS da Defesa Civil:

Envie uma mensagem de texto para o número 40199

Na própria mensagem, informe o CEP da sua residência, trabalho ou hotel/pousada em que esteja hospedado

Pronto: seu telefone estará cadastrado e você receberá uma mensagem de confirmação via SMS

Dúvidas podem ser tiradas pelos telefones (24) 3365-4588