Classificação é realizada pelo Sebrae; espaço oferece serviços gratuitos a MEIs e contadores, além de micro, pequeno e grande empresários

A Casa do Empreendedor Délio Avellar, da Prefeitura de Volta Redonda, conquistou em 2023 o primeiro lugar do Médio Paraíba no ranking de atendimentos aos Microempreendedores Individuais (MEIs) realizado pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). O município ficou na quintaposição no ranking do estado do Rio de Janeiro.

“Esse resultado mostra como a Casa do Empreendedor de Volta Redonda é uma das mais completas do Sul do estado, porque aqui temos vários órgãos reunidos em um só lugar, como a parte da Vigilância Sanitária, secretarias de Meio Ambiente e de Fazenda, agilizando e facilitando o atendimento ao microempreendedor, tudo de forma gratuita”, explicou Cristina Moura, que é administradora do Regin (Registro Mercantil Integrado) na Casa do Empreendedor.

De acordo com levantamento da Casa do Empreendedor de Volta Redonda, desde quando o prefeito Antonio Francisco Neto reassumiu a prefeitura, em 2021, houve um crescimento anual no número de MEIs atendidos pela unidade. Foram realizados 13.377 atendimentos durante o ano passado, número 30% maior que o registrado em 2022 (10.227). Se comparado a 2021, quando foram contabilizados 4.035 atendimentos, o aumento foi de 231%.

O balanço da unidade municipal também mostra que em Volta Redonda, de acordo com dados da Receita Federal, existem 24.165 microempreendedores individuais, sendo mais mulheres (12.572) do que homens (11.593).

Serviços oferecidos

A Casa do Empreendedor está localizada na Rua 535, nº 34, bairro Jardim Paraíba, e atende desde o Microempreendedor Individual (MEI) até empresas de grande porte. O horário de atendimento é das 9h às 11h30 e das 13h às 16h. O plantão do Regin (Sistema de Registro Integrado) no local, com funcionários das secretarias municipais de Fazenda (SMF), de Meio Ambiente (SMMA), do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) e da Vigilância Sanitária, é das 9h às 11h. O espaço conta ainda com atendimento da Jucerja (Junta Comercial do Rio de Janeiro) para o empresário de grande porte.

O coordenador da Casa do Empreendedor e delegado da 4ª Delegacia Jucerja, Haroldo Fernandes, explica que outras salas de empreendedor têm atendimento ao MEI e a de Volta Redonda atende, além do MEI, os microempreendedores e as empresas de pequeno e de grande porte.

“Tudo o que o empresário ou o contador precisar saber sobre empresas está concentrado na Casa do Empreendedor, com atendimento gratuito. Fazemos a constituição do MEI e levamos ele até a emissão do alvará, muitos deles saindo em até 24h. Alteramos endereço, realizamos parcelamento para casos de dívida na Receita Federal, indicação para empréstimo na Agerio (Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro). Qualquer empresário ou contador que tiver alguma dúvida, a gente tem uma equipe especializada para atender”, explicou Haroldo Fernandes.

Ainda segundo o coordenador, a Casa do Empreendedor de Volta Redonda é referência para atendimento a empresas de porte maior. “Se cair em exigência, por exemplo, as outras delegacias não têm gente especializada. A gente consegue resolver daqui. Não precisa ir ao município do Rio ou mandar e-mail, demorando até quatro dias. Até as cidades da região nos procuram. Se alguma cidade da região quiser ter uma delegacia da Jucerja, pode ser treinado pela gente”.

Outros números

O balanço de 2023 da Casa do Empreendedor aponta que, das 35.294 empresas registradas em Volta Redonda, 68,4% (24.165) são de MEIs. Microempreendedores (com faturamento anual de até R$ 360 mil) são 8.357; Empresas de Pequeno Porte (até R$ 4,8 milhões) são 1.120; e as demais somam 1.652.

O mesmo levantamento gerou um ranking com os dez ramos de atividades mais exercidos em Volta Redonda. Em primeiro lugar está o setor de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 1.759, seguido do setor de Cabeleireiro, manicure e pedicure, com 1.411.

As seguintes áreas foram: Promoção de vendas (940); Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (770); Restaurantes e similares (608); Fornecimentos de alimentos preparados predominantemente para consumo domiciliar (551); Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza (550); Obras de alvenaria (527); Transporte rodoviário de cargas municipal, exceto produtos perigosos e mudanças (484); e Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados anteriormente (471).

“Para conquistar esses números e bons resultados, realizamos investimentos na estrutura da Casa do Empreendedor: trouxemos o MEI, que estava com o Banco da Cidadania, unindo serviços em um só lugar; mudamos para um espaço melhor (antes funcionava na Rodoviária Municipal), capacitamos nossa equipe. E estamos de portas abertas para atender gratuitamente contadores e microempreendedores que precisem tratar de suas empresas”, disse Haroldo Fernandes.

Para mais informações sobre os serviços da Casa do Empreendedor de Volta Redonda, o órgão disponibiliza os seguintes contatos: 3339-9139 (MEI); 3339-9303 (Jucerja); e 3339-9288 (Regin).