A Polícia Militar prende na manhã de quarta-feira (3) mais um fugitivo do sistema prisional. Desta vez a prisão ocorreu na Rua Castelo, no Morro da Conquista, em Volta Redonda.

Após informações do Disque Denúncia, os agentes foram ao endereço, onde localizaram o suspeito, de 42 anos, e fizeram a abordagem. Ele demonstrou certo nervosismo. Nada de ilícito foi encontrado, mas em consulta ao sistema, havia o registro de evasão do sistema prisional, desde 2022, quando saiu no benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL). Contra ele havia um mandado de prisão, com pedido de recaptura, com uma pena de 10 anos de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas.

O foragido foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para o cumprimento do mandado e providências cabíveis.