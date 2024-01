Um homem de 35 anos, suspeito de agredir a companheira e mantê-la em cárcere privado, foi preso no início da tarde desta quinta-feira (4) no bairro Roma II, em Volta Redonda. A mulher, de 40 anos, foi encontrada trancada no apartamento do casal, na Estrada da Companhia.

De acordo com as primeiras informações, assim que os policiais chegaram e constataram o cárcere privado, o suspeito apareceu e abriu a porta do imóvel. Aos agentes, a vítima disse que está sendo agredida pelo homem “há algum tempo”. Ela relatou que também vem recebendo constantes ameaças do suspeito.

Ele foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde ficou preso pelos crimes. Na delegacia, foi verificado que o suspeito já possui anotações por lesão corporal e também passagens por roubo.