Rio Barra Mansa transborda e afeta bairros da cidade

Cidade registrou 120,2 milímetros de chuva em nove horas. Equipes seguem com trabalhos de vistoria e recuperação dos locais afetados

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, divulgou na manhã desta quinta-feira, dia 04, as ocorrências das últimas horas no município. Com chuvas de 120 milímetros em cerca de nove horas, a Defesa Civil registrou o transbordo do Rio Barra Mansa, afetando os bairros Nova Esperança, São Luiz, Boa Sorte e Piteiras.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, o Plano de Contingência Municipal foi acionado para atender os registros. “A previsão era de chuvas moderadas a fortes, mas não na intensidade que ocorreram. As equipes foram deslocadas para todos os locais afetados no município para monitorar a situação e já iniciar os trabalhos de recuperação e vistoria. Todos os envolvidos no Plano de Contingência estiveram em alerta para atender as demandas da população. Até o início desta manhã não registramos desabrigados ou desalojados”, detalhou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, o volume de chuvas registrado entre a noite de ontem e esta manhã foi o dobro do esperado.

_ Tivemos uma chuva muito expressiva, além do esperado. Nós estávamos em alerta amarelo, com expectativa de 60 milímetros, de acordo com a previsão emitida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), mas acabamos registrando 120,2 milímetros – informou.

João Vitor disse também que foi necessário acionar as sirenes do bairro Nova Esperança, mas no Boa Sorte, devido a uma instabilidade no aparelho, a equipe teve que passar pelas ruas alertando a comunidade. “Nesta região o Rio Barra Mansa chegou a 4,38 metros, sendo 2,28 metros acima da sua capacidade”, disse, ressaltando ainda que já entrou em contato com a Gridlab para relatar o problema ocorrido com a sirene e assim providenciar a manutenção.

Rio Bananal

Houve também registro de ocorrência na região dos bairros Colônia e Santa Maria 2. As localidades são cortadas pelo Rio Bananal, que possui cota de transbordo em 4,50 metros e alcançou nesta madrugada 4,70 metros.

No bairro Colônia o ponto de mais atenção foi na Rua Cinco, que é o ponto mais baixo do bairro. Nos demais trechos as casas não foram afetadas, com as águas atingindo apenas as ruas”, explicou João Vitor.

O órgão segue em alerta, mas em caso de emergência ou dúvidas o contato com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.