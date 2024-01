Volta Redonda promove força-tarefa contra a dengue

Secretarias de Saúde e Infraestrutura atuaram com esquipes na eliminação de criadouros do mosquito; bairro Sessenta será o primeiro local vistoriado

A Prefeitura de Volta Redonda montou uma força-tarefa no combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue –, Chikungunya e Zika. As Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Infraestrutura (SMI) estão montando equipes para atuar nos bairros da cidade vistoriando as residências para eliminação de criadouros do mosquito. O bairro Sessenta será o primeiro a receber a ação/ que acontece neste sábado, dia 6, a partir das 8 horas. A Secretaria de Infraestrutura vai disponibilizar caçambas na Praça dos Ex-Combatentes para que os moradores da Sessenta possam descartar materiais inutilizados e entulho, que acabam servindo de criadouro do mosquito.

“Haverá uma equipe com 80 profissionais da SMI, com nove caminhões, três retroescavadeiras, além das caçambas em pontos específicos da praça para que os moradores da Sessenta levam os materiais para que a prefeitura possa recolher”, comentou a secretária de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Moreira.

Já a Vigilância Ambiental, vinculada à SMS, vai estar com os agentes de endemias visitando as casas e orientando os moradores para a eliminação e prevenção aos focos do Aedes aegypti. A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, explicou que o bairro Sessenta foi escolhido devido ao aumento no número de casos de dengue na localidade. Entretanto, outros bairros receberão a ação da força-tarefa.

“A campanha ‘10 minutos Contra a Dengue’ continua e está atrelada à nossa força-tarefa. Vamos entregar panfletos informativos aos moradores com dicas e orientações em prevenção ao mosquito. Não é só lixo e entulho que acumulam água, outros materiais dentro de casa acabam se tornando criadouro do Aedes; por isso, a importância dessa vistoria, que deve ser semanal”, comentou a coordenadora.

Janaina destacou ainda que o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) está sendo realizado para ajudar a mapear todos os bairros – principalmente os pontos mais críticos, já identificados no último levantamento realizado em outubro de 2023.

Sintomas da dengue

Os sintomas mais comuns da dengue são dores musculares, febre, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. A coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaina Soledad, recomendou que, ao apresentar um dos sintomas, que procure, imediatamente, a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (UBSF) mais próxima de casa para atendimento médico.

Dicas de prevenção ao Aedes

Mantenha a caixa d’água limpa e tampada;

Coloque areia nos vasos de plantas;

Mantenha as calhas sempre limpas;

Guarde pneus sempre cobertos;

Mantenha as lixeiras bem fechadas;

Guarde as garrafas de cabeça para baixo.

Fotos de arquivo