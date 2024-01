Apartamento pega fogo no bairro Laranjal

Atualizada às 19h43min – Um apartamento pegou fogo no início da noite desta sexta-feira (5) no bairro Laranjal, em Volta Redonda. O imóvel fica na Rua 166-F, nas proximidades de uma lanchonete.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, mas um homem, morador do imóvel, chegou a ser levado para o Hospital São João Batista por inalar fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 17h50. O fogo foi totalmente controlado às 18h21.

A família moradora do apartamento se abrigará na casa de parentes, já que o imóvel ficou bastante danificado. A janela do apartamento de cima chegou a ser atingida pelas chamas. As causas do fato ainda são desconhecidas, mas, conforme apurado pelo jornal com moradores, um curto-circuito em um ventilador pode ter sido o responsável pelo incêndio.