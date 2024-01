Condenado a 10 anos por tráfico de drogas é preso no bairro Vila Rica

Policiais civis de Volta Redonda, coordenados pelo delegado Vinícius Coutinho, prenderam no fim da tarde de quinta-feira (4) um homem condenado a 10 anos por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte de arma de uso restrito, na Rua 15, no bairro Vila Rica (Tiradentes). Contra ele havia um mandado de prisão expedido em junho de 2023.

Com a informação sobre a localização do suspeito, os agentes montaram um cerco e ficaram observando a residência por cerca de 1 hora. Para atrair o acusado, os agentes desligaram o disjuntor de energia do imóvel e, para realiza a abordagem, esperaram o momento em que o homem acessaria o relógio.

O suspeito foi levado à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.